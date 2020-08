Initiative "Querdenken" will gegen Demonstrationsverbot in Berlin klagen

Spahn will weniger Tests für Reise-Rückkehrer und mehr für Pflegekräfte

Berlin: Angesichts knapper Kapazitäten will die Bundesregierung weniger Corona-Tests für Reiserückkehrer und dafür mehr Tests für Pflegekräfte. Diese Neuausrichtung der Teststrategie hat Bundesgesundheitsminister Spahn angekündigt. Er sagte vor Journalisten, es sei richtig gewesen, die Rückkehrer aus Risikogebieten zu testen. Mit dem Ende der Sommerferien müssten Erkrankte mit Corona-Symptomen und Beschäftigte im Gesundheitswesen aber wieder Vorrang haben. Bei Reisenden aus Risikogebieten solle dafür verstärkt auf die Einhaltung der Quarantäne geachtet werden. Er sei zuversichtlich, so Spahn, dass all das morgen in den Gesprächen zwischen Bund und Ländern auch so beschlossen werde. Bayern hatte bereits betont, dass es an den Tests für Reiserückkehrer festhalten will.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.08.2020 12:45 Uhr