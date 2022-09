Initiative "Earth Night" setzt sich für dunkle Nacht ein

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: "Licht aus - für eine ganze Nacht!" - Das ist das Motto der diesjährigen Earth Night. In Deutschland sollen nach dem Wunsch der Initiative heute ab 22 Uhr die Lichter ausgehen. Die Organisation will so auf das Problem der Lichtverschmutzung hinweisen. Künstliches Licht lasse den Sternenhimmel verblassen und störe den Schlaf, heißt es. Vögel würden auf ihren Zugrouten fehlgeleitet, ganze Ökosysteme gerieten aus dem Takt, sagen die Organisatoren. Auch in Bayern wollen sich viele Kommunen beteiligen, allerdings weniger als in den vergangenen Jahren. Wegen der neuen Energiesparverordnung dürfen viele Gebäude ab 22 Uhr ohnehin nicht mehr beleuchtet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2022 19:15 Uhr