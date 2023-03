Inhaftierte Richterin aus Reichsbürger-Szene ist des Dienstes enthoben

Meldungsarchiv - 16.03.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die bei einer Großrazzia gegen die Reichsbürger-Szene inhaftierte Richterin Birgit Malsack-Winkemann darf vorerst nicht weiter in ihrem Amt tätig sein. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin entschieden. Die monatlichen Dienstbezüge werden um 50 Prozent gekürzt, entschied das Gericht und folgte damit einem Antrag der Senatsverwaltung. Malsack-Winkemann war vergangenen Dezember im Rahmen einer Großrazzia verhaftet worden und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Von 2017 bis 2021 saß sie für die AfD im Bundestag, im März des vergangenen Jahres kehrte sie in ihren alten Beruf als Richterin zurück.

