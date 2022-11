Inhaftierte belarussische Aktivistin Kolesnikowa liegt auf Intensivstation

Kurzmeldung ein/ausklappen NATO stockt wegen russischer Angriffe Ukraine-Hilfe auf

Bukarest: Die NATO hat der Ukraine angesichts anhaltender russischer Raketenangriffe weitere Unterstützung zugesagt. Das hat Generalsekretär Stoltenberg beim Treffen der NATO-Außenminister in der rumänischen Hauptstadt angekündigt. So will das westliche Militärbündnis Kiew dabei helfen, zerstörte Gas- und Stromnetze zu reparieren, und darüber hinaus Generatoren sowie Treibstoff liefern. Nach Angaben Stoltenbergs diskutierten die Außenminister auch darüber, ob NATO-Staaten künftig auch Flugabwehrsysteme vom Typ "Patriot" zur Verfügung stellen. Der ukrainische Ressortchef Kuleba forderte diese in Bukarest nachdrücklich. Patriots und Transformatoren seien das, was man am dringendsten brauche, so Kuleba. Derweil meldete der Generalstab in Kiew am Abend, dass Russland erneut zahlreiche Objekte der zivilen Infrastruktur beschossen habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2022 20:15 Uhr