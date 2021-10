Ingolstadt zieht gemischte Bilanz nach Landesgartenschau

Nobelpreisvergabe startet in Stockholm

Stockholm: Mit der Bekanntgabe des Preisträgers in der Kategorie Medizin wird heute die Nobelpreis-Woche eingeläutet. Das Karolinska-Institut in Stockholm wird den oder die Namen voraussichtlich am späten Vormittag mitteilen. Letztes Jahr wurden drei Wissenschaftler aus den USA und Großbritannien für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus geehrt. Als nächstes folgen morgen und am Mittwoch die Preisträger für Physik und Chemie. Die Nobelpreise sind mit umgerechnet rund 980.000 Euro pro Kategorie dotiert. Corona-bedingt werden sie heuer wieder nicht in Stockholm, sondern in den Heimatländern der Preisträger überreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2021 07:00 Uhr