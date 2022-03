Ingolstadt und Regensburg verlieren in der 2. Fußball-Bundesliga

Russlands Banken stellen auf chinesisches Kreditkartensystem um

Moskau: Russlands Banken haben angekündigt, auf das chinesische Kreditkartensystem "UnionPay" umsteigen zu wollen. Mehrere Geldhäuser erklärten, man arbeite bereits an der Einführung des neuen Systems. Damit reagieren die Institute nach eigenen Angaben auf die Ankündigung der beiden US-Kreditriesen Mastercard und Visa. Beide hatten zuvor mitgeteilt, ihre Geschäfte mit Russland wegen der Invasion in der Ukraine auszusetzen. Kunden von russischen Banken, die eine Karte von einem der beiden Konzerne besitzen, können demnach nun nur noch in Russland bezahlen. Karten, die bei nichtrussischen Banken ausgestellt wurden, funktionieren in Russland nicht mehr. Infolge der Nachricht bildeten sich am Vormittag in Moskau lange Schlangen an den Geldautomaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2022 16:00 Uhr