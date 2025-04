Ingolstadt fällt im Kampf um den Einzug ins DEL-Finale gegen Köln weiter zurück

Zum Eishockey: In den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga ist für Ingolstadt das Finale in weite Ferne gerückt. Der ERC verlor 1:2 bei den Kölner Haien, die jetzt nur noch einen Sieg brauchen. Denn in der Best-of-seven-Serie steht es 3:1 für Köln.

