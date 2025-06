Ingolstadt entzieht Ex-"Donaukurier"-Verleger Reissmüller die Ehrenbürgerwürde

Der Ingolstädter Stadtrat hat dem langjährigen Verleger des "Donaukurier", Wilhelm Reissmüller posthum die Ehrenbürgerwürde aberkannt. Grund dafür sind Reissmüllers tiefe Verstrickungen in den Nationalsozialismus. Eine Akte aus dem Archiv der LMU München belegt Reissmüllers Mitgliedschaft in der SS, SA und dem NS-Studentenbund seit 1933. Zudem leitete er die nationalsozialistische Lokalzeitung "Donaubote", in der gegen Juden und andere Minderheiten gehetzt wurde. Reissmüller hatte seine Nazi-Vergangenheit zeitlebens geleugnet.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.06.2025 20:00 Uhr