Ingolstadt entscheidet über neues Theater und neue Schule

Nachrichtenarchiv - 24.07.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: In der oberbayerischen Stadt können rund 100.000 Wahlberechtigte heute bei zwei Bürgerentscheiden über ein neues Theater und eine neue Schule abstimmen. Die Stadt will neben dem bisherigen Stadttheater ein "Kleines Haus" mit 250 Sitzplätzen bauen. Es soll während der Sanierung der Hauptbühne als Ausweich-Spielort dienen. Dafür sind bislang 45 Millionen Euro vorgesehen. Die geplante neue Mittelschule soll rund 580 Schüler beherbergen. Gegner beider Projekte bemängeln vor allem, dass Grünflächen bebaut werden sollen. Das Theater könnte zudem die Luftzirkulation im Bereich der Donau stören und dadurch das Klima in der Innenstadt verschlechtern, so die Kritik. Die Stadt hingegen hält beide Projekte für unverzichtbar und die ökologischen Nachteile für überschaubar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2022 11:00 Uhr