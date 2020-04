Infokampagne weist auf Maskenpflicht in Bus und Bahn hin

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das bayerische Verkehrsministerium hat seine Infokampagne zur Maskenpflicht vorgestellt. Ab morgen sollen überall im Nahverkehr entsprechende Plakate hängen. Unter dem Motto: "Dein Schutz schützt uns alle" werden die Regeln erklärt. So müssen Fahrgäste schon an Bahnhöfen und überdachten Haltestellen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, Abstand halten und an den Türen verteilt einsteigen. Zudem sollen die Menschen möglichst zeitversetzt fahren und sich weiter gründlich die Hände waschen. Wer keine Maske oder Ähnliches vor Mund und Nase trägt, riskiert ein Bußgeld und darf nicht mitfahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 14:00 Uhr