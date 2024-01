Influencer-Studie: Zahlreiche Jugendliche kaufen beworbene Produkte

Karlsruhe: Sogenannte Influencer verleiten Jugendliche oft zum Kauf eines beworbenen Produkts. "Jugendliche sind im digitalen Raum eine besonders verletzliche Gruppe, weil sie viel Zeit in den sozialen Medien verbringen und Werbung schlechter erkennen", heißt es wörtlich in einer Studie des Fraunhofer-Instituts. Dafür wurden mehr als 1.000 Jugendliche befragt. Diese gaben an, sich besonders im Alter von 13 bis 14 Jahren sehr beeinflusst gefühlt zu haben. Etwa die Hälfte hat bereits ein Produkt gekauft, das von einem Influencer beworben wurde. Jugendliche sehen Influencer demnach als Vorbilder, die ihnen vorleben, was man anzieht, isst oder trinkt, um sozialen Anschluss zu erhalten. Die Forscher forderten die Politik auf, Jugendliche in den sozialen Medien besser zu schützen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 14:00 Uhr