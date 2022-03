Inflationsrate steigt wieder über fünf Prozent

Nachrichtenarchiv - 11.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Inflationsrate in Deutschland ist im Februar wieder auf über fünf Prozent gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach lag sie bei 5,1 Prozent, im Januar hatte die jährliche Teuerungsrate 4,9 Prozent betragen. Im Vergleich zum Januar stiegen die Verbraucherpreise um 0,9 Prozent. Laut der Statistikbehörde wird die Inflationsrate von Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen getrieben. Innerhalb eines Jahres sei Energie um gut 22 Prozent teurer geworden. Bei den Lebensmitteln zogen vor allem die Preise für frisches Gemüse und Milchprodukte an. Wie der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Thiel, sagte, überlagern die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zunehmend die coronabedingen Effekte. Dabei spiegelten sich die aktuellen Preissteigerungen, vor allem bei Mineralölprodukten, noch gar nicht in den Zahlen vom Februar wider.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 09:00 Uhr