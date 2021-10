Inflationsrate steigt über 4-Prozent-Marke

Politiker würdigen Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan

Berlin: Die Politik würdigt heute mit einem großen Gedenkakt den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan. Am Mittag ist eine Kranzniedelegung am Ehrenmal geplant, dort werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erwartet. Am Abend wird es einen Großen Zapfenstreich geben. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, die Bundeswehr könne stolz auf ihren Einsatz in Afghanistan sein. Trotzdem gehe es auch darum, offen und ehrlich Bilanz zu ziehen. Auch die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, forderte noch einmal eine Aufarbeitung: Die SPD-Politikerin sagte, nach Afghanistan könne es kein Weiter-so geben. Man müsse intensiver über die Einsätze der Bundeswehr im Ausland diskutieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 10:00 Uhr