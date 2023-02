Inflationsrate steigt im Januar deutlich auf 8,7 Prozent

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukrainischer Botschafter sieht Aufrufe zu Friedensverhandlungen kritisch

Kiew: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Makejew, sieht Aufforderungen zu Friedensverhandlungen mit Russland kritisch. Im ARD-ZDF-Morgenmagazin hat er gesagt, man könne nicht mit jemandem verhandeln, der - so wörtlich - ins eigene Wohnzimmer eingedrungen ist und Kinder verschleppt hat. Die gestrige Rede des russischen Präsidenten Putin an die Nation bezeichnete Makejew als kriegstreibend. Putin sei verhandlungsunfähig und würde seine Entscheidungen ganz allein treffen. Dagegen bewertete der ukrainische Botschafter die Rede von US-Präsident Biden in Warschau als Zeichen von großer Kooperation innerhalb des Westens. Die USA würden die ganze Welt hinter sich versammeln. Am zweiten Tag seines Besuchs in Polen spricht Biden am Nachmittag mit den Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten der Ostflanke. Es geht um die Sicherheit in den Grenzgebieten zu Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2023 10:00 Uhr