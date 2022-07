Inflationsrate sinkt im Juli auf 7,5 Prozent

Ischinger ruft zur Neuaufstellung deutscher Außenpolitik auf

Salzburg: Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, ihre Außenpolitik völlig neu aufstellen. Bei einer Tagung in Salzburg sagte Ischinger mit Blick auf den Ukraine-Krieg wörtlich: "Kein Land, das ich kenne, ist durch diesen unprovozierten militärischen Angriff in wesentlichen Grundannahmen seiner Außen- und Sicherpolitik so erschüttert worden wie Deutschland." In Anspielung auf die Terroranschläge 2001 in New York sagte Ischinger, in der Sicherheitspolitik, der Russlandpolitik, der Energiepolitik sei man am "Ground Zero" und müsse neu anfangen. Konkret forderte er, dass die Bundesregierung unter anderem eine systematische Risikoeinschätzung auf die Beine stellt, die derzeit noch fehle.

