Inflationsrate ist im Mai bundesweit auf 2,4 Prozent gestiegen

Wiesbaden: Erstmals in diesem Jahr hat sich der Preisanstieg in Deutschland wieder etwas beschleunigt: Wie das Statistische Bundesamt am Nachmittag mitteilte, liegt die bundesweite Inflationsrate im Mai bei 2,4 Prozent. In den beiden Vormonaten waren es jeweils 2,2 Prozent. Einen solchen Trend hatten auch erste Meldungen aus den Ländern nahegelegt: So meldete Bayern am Vormittag ein Preis-Plus von 2,7 Prozent - ebenfalls 0,2 Punkte mehr als im April. Auch Nordrhein-Westfalen und Sachsen hatten höhere Werte als im Vormonat mitgeteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 15:00 Uhr