Inflationsrate in Deutschland sinkt im Februar auf 2,5 Prozent

Berlin: Die Inflation in Deutschland hat im Februar erneut nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt unter Bezug auf vorläufige Daten bekannt gab, lag die Teuerungsrate wohl nur noch bei 2,5 Prozent. Das wäre der niedrigste Stand seit dem Sommer 2021. Im Januar lag die Inflation noch bei 2,9 Prozent. Grund für den Rückgang sind vor allem die sinkenden Energiepreise - in Bayern etwa kostete Energie im Februar 3,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, Nahrungsmittel verteuerten sich weiter - aber nicht mehr so stark - in Bayern im Vergleich zum Vorjahr um nur noch 0,5 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 15:00 Uhr