Inflationsrate in Bayern steigt im Dezember auf 5,4 Prozent

Das Wetter: Von Nordwesten her Schnee, Höchstwerte 0 bis 3 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag auch im Südosten zunehmend bewölkt und von Unterfranken her Schnee oder Schneeregen. Lebhaft auffrischender Wind. Höchstwerte 0 bis 3 Grad. In der Nacht vereinzelt Schnee, vorübergehend Auflockerungen, nach Mitternacht neue Schneefälle; Tiefstwerte um -1 Grad. Die Aussichten: Oft bewölkt und gelegentlich Regen oder Schnee. Höchstwerte -1 bis +5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.01.2022 11:45 Uhr