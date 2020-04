Inflationsrate in Bayern steigt im April um 0,9 Prozent

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Die Verbraucherpreise in Bayern sind im Vergleich zum April vergangenen Jahres im Gesamtniveau um 0,9 Prozent gestiegen. Die Preissenkung bei Heizöl und Kraftstoffen fiel dabei so deutlich aus, dass die Inflationsrate ohne diese Bereiche fast doppelt so hoch wäre. Nach Angaben des Landesamts für Statistik in Fürth sanken die Preise für Heizöl im Vergleich zum Vorjahr um fast 20 Prozent, die für Kraftstoffe um gut 14 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Preise für frisches Gemüse und Obst deutlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 13:00 Uhr