Inflationsrate in Bayern ist im September zweistellig

Russland will vier besetzte Regionen morgen annektieren

Moskau: Russland will vier besetzte Regionen der Ukraine in sein Staatsgebiet aufnehmen. Kreml-Sprecher Peskow kündigte an, Präsident Putin werde morgen an einer entsprechenden Zeremonie teilnehmen. Demnach sollen dabei die Statthalter von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson die Verträge zum Anschluss an die Russische Föderation unterzeichnen. Die rechtliche Grundlage dafür müsste Russland allerdings erst noch schaffen. International ist die Annexion erwartet worden. Sie gilt als klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Dem Schritt sind Referenden in den besetzten Gebieten vorausgegangen, die gegen alle demokratische Standards verstießen. Die Ukraine hat bereits angekündigt, die Regionen zurückzuerobern - ungeachtet der russischen Drohung, das eigene Gebiet mit allen Mitteln zu verteidigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2022 13:15 Uhr