Inflationsrate im Juli sinklt leicht auf 7,5 Prozent

Nachrichtenarchiv - 28.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juli wieder etwas verlangsamt - bereits den zweiten Monat in Folge. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg die Inflation im Vorjahresvergleich um 7,5 Prozent. Im Juni lag die Rate noch bei 7,6 Prozent. Es sind immer noch hauptsächlich die höheren Energie- und Lebensmittelpreise, die zu der Verteuerung beitragen. Demnach mussten Verbraucher etwa für Strom-, Gas- und Benzin über ein Drittel mehr bezahlen als noch vor einem Jahr. Bei Lebensmitteln lag das Plus bei knapp 15 Prozent. Das Ifo-Institut geht davon aus, dass die Inflation in Deutschland jetzt ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Ausnahme sei die Lebensmittelbranche, hier sei "kein Ende der Verteuerung in Sicht". Der Verbraucherzentrale Bundesverband rief dazu auf, die Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel vorübergehend abzuschaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2022 16:00 Uhr