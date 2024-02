Inflationsrate fällt auf niedrigstem Stand seit Mitte 2021

Wiesbaden: Das Leben in Deutschland ist auch im Februar teurer geworden - aber nicht mehr so stark wie in den Monaten davor. Das zeigt eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamtes. Demnach lag die Inflationsrate bei 2,5 Prozent und damit so niedrig wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Im Januar waren es noch 2,9 Prozent gewesen. Vor allem der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln schwächte sich deutlich ab. Energie wurde sogar den zweiten Monat in Folge billiger. Deutlich zugelegt haben dagegen nach der Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer die Preise in der Gastronomie.

