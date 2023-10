Inflationsgeplagtes Argentinien wählt neuen Präsidenten

Buenos Aires: Mitten in einer schweren Wirtschaftskrise wählt Argentinien einen neuen Präsidenten. Die meisten Umfragen sahen den radikal-libertären Javier Milei vorn. Der exzentrische Politiker will den US-Dollar als Währung einführen, um die hohe Inflation zu bekämpfen und den Staat radikal umbauen. Als Vorbilder nennt er die Ex-Präsidenten der USA und Brasiliens, Trump und Bolsonaro. Sein wichtigster Kontrahent ist Wirtschaftsminister Sergio Massa, der für die regierenden Peronisten antritt. Die Entscheidung fällt wahrscheinlich erst in der Stichwahl.

