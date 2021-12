Inflation überspringt im November die 5-Prozent-Marke

Neue Bundesfamilienministerin Spiegel will Kitas und Schulen in der Pandemie offen halten

München: Die neue Bundesfamilienministerin, Spiegel, setzt sich dafür ein, dass Kitas und Schulen in der Pandemie so lange wie möglich offen bleiben. Im BR sagte die Grünen-Politikerin, das seien nicht nur Lernorte, sondern auch Orte der Geborgenheit. Gerade in der Coronakrise würden Kitas und Schulen Kindern und Jugendlichen Halt, Geborgenheit und Stabilität geben. - Zudem betonte Spiegel am Tag der Menschenrechte, wie wichtig es sei, dass Kinderrechte laut Koalitionsvertrag im Grundgesetz verankert werden. Denn alles, was im Grundgesetz stehe, habe auch einen hohen Rang in der Gesellschaft. In dem Zusammenhang sagte die Grünen-Politikerin Kinderarmut den Kampf an. So soll es noch vor der vereinbarten Grundsicherung einen Sofortzuschlag für Familien mit geringen Einkommen geben. Der Betrag hänge von den Einkünften ab, so Spiegel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2021 09:00 Uhr