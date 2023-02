Nachrichtenarchiv - 03.02.2023 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jeder siebte Verbraucher in Deutschland hat in letzter Zeit sein Konto überzogen oder einen teuren Dispo-Kredit in Anspruch genommen. Fast die Hälfte der Betroffenen gab an, dass der Grund dafür die höheren Lebenshaltungs- und Energiekosten seien. Das ergab eine Umfrage des Verbraucherzentrale-Bundesverbands. Dessen Chefin, Pop, forderte die Politik auf, diese Dispo-Falle so einzuschränken, dass sich die Menschen nicht dauerhaft überschulden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.02.2023 03:00 Uhr