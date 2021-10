Inflation steigt im Oktober auf 4,5 Prozent

Söder will Corona-Auflagen wieder verschärfen

München: Ministerpräsident Söder will die Corona-Maßnahmen in Bayern wieder verschärfen. Angesichts steigender Infektionszahlen müssen Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien voraussichtlich auch im Unterricht wieder Masken tragen. Speziell für Corona-Hotspots im Freistaat stellte er schärfere Zugangsregelungen zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens in Aussicht. Aus der sogenannten 3G-Regel könnte 3G plus werden - also Zugang nicht mehr mit negativem Schnelltest, sondern nur noch mit Nachweis eines negativen PCR-Tests. Aus 3G plus könnte dann auch noch 2G werden, so Söder. Dann hätten also nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. Details soll das Kabinett in der kommenden Woch bei einer Sondersitzung entscheiden. Söder kündigte zudem an, dass die geltende Krankenhaus-Ampel überarbeitet werden soll, da sie bislang regionale Besonderheiten vernachlässige. Dies hatte zuvor auch die SPD-Gesundheitspolitikerin Waldmann kritisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2021 17:00 Uhr