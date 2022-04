Inflation in Türkei steigt auf mehr als 60 Prozent

Nachrichtenarchiv - 04.04.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Die Inflation ist in der Türkei so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Bei rund 61 Prozent liegt sie laut dem türkischen Statistikamt - verglichen mit dem März vor einem Jahr. Der höchste Preisanstieg betrifft den Transportsektor, mit gut 99 Prozent. Die Preise für Lebensmittel, alkoholfreie Getränke und Möbel sind um 70 Prozent höher als vor einem Jahr. Grund für den enormen Anstieg sind nach Angaben der Statistiker vor allem die hohen Energiepreise in Folge des Ukraine-Krieges, denn die Türkei importiert fast ihren gesamten Energiebedarf. Finanzexperten werfen der türkischen Zentralbank allerdings auch ein falsches Vorgehen bei der Bekämpfung der Inflation vor.

