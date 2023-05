Inflation in Deutschland und Bayern geht zurück

Meldungsarchiv - 31.05.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Die Inflation in Deutschland hat sich im Mai nach Angaben des Statistischen Bundesamtes abgeschwächt. Nach einer ersten Schätzung lag die Teuerung in diesem Monat bei 6,1 Prozent im Jahresvergleich. Im April betrug der Wert noch 7,2 Prozent. Zuvor hatte das Landesamt für Statistik für Bayern die gleichen Werte veröffentlicht. Grund für die Entwicklung sind unter anderem die Preise für Öl und Kraftstoffe, die sich verbilligten. So fiel beispielsweise der Preis für Heizöl gegenüber dem Vorjahr fast um ein Drittel. Preistreiber sind nach wie vor Nahrungsmittel, aber auch hier gibt es Anzeichen für eine Trendwende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2023 15:00 Uhr