Inflation in Deutschland steigt im August auf 7,9 Prozent

Nachrichtenarchiv - 30.08.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Inflation in Deutschland ist im August wieder gestiegen - und ist damit so hoch wie seit fast 50 Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mitteilte, kosteten Waren und Dienstleistungen 7,9 Prozent mehr als im August vor einem Jahr. Grund für den Anstieg waren vor allem die höheren Preise für Energie und Lebensmittel. Ähnliche Werte gab es zuletzt während der Ölkrise im Winter 1973/74. Auch im Mai dieses Jahres hatte die Inflation bei 7,9 Prozent gelegen, sich in den vergangenen beiden Monaten aber etwas abgeschwächt. Ökonomen gehen davon aus, dass die Rate nach dem Ende von Tankrabatt und 9-Euro-Ticket noch weiter steigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2022 16:00 Uhr