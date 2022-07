Inflation in der Türkei erreicht höchsten Wert seit 1998

Starke Regenfälle führen zu Überschwemmungen in Sydney

Sydney: Die australische Ostküste ist nach schweren Regenfällen erneut von Überschwemmungen bedroht. Die Regierung rief Rund 30.000 Menschen dazu auf, ihre Häuser zu verlassen. Hunderte Anwohner hatten in der Nacht Hilfe angefordert, wie die örtlichen Notdienste mitteilten. Besonders betroffen ist der Großraum Sidney. Dort kam es in der vergangenen Woche immer wieder zu Starkregen. Nach Angaben der Wetterdienste ist innerhalb weniger Tage vier mal so viel Regen gefallen, wie sonst im ganzen Monat Juli. Eine Besserung der Situation ist Meteorologen zufolge nicht in Sicht. Erst im März hatte es in weiten Teilen von New South Wales und Queensland verheerende Überschwemmungen gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.07.2022 12:45 Uhr