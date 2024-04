Inflation in der Eurozone schwächt sich im März auf 2,4 Prozent ab

Luxemburg: Die Inflation in der Eurozone hat sich im März stärker als erwartet abgeschwächt - auf 2,4 Prozent. Wie das EU-Statistikamt Eurostat in Luxemburg in einer ersten Schätzung mitteilte, fiel der Preisanstieg im Jahresvergleich damit 0,2 Prozentpunkte schwächer aus als im Februar. Insbesondere die Lebensmittelpreise stiegen demnach erneut deutlich langsamer als noch im Vormonat. Energie wurde sogar billiger.

