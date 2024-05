Inflation in der Eurozone ist im Mai gestiegen

Luxemburg: Die Inflation in den Ländern der Eurozone hat sich im Mai etwas stärker beschleunigt als erwartet. Wie das Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent an, im April hatte die Teuerungsrate bei 2,4 Prozent gelegen. Besonders stark legten die Preise für Dienstleistungen zu. Trotz der gestiegenen Inflationsrate rechnen Experten damit, dass die Europäische Zentralbank nächste Woche die Leitzinsen senken wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 13:15 Uhr