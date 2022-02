Inflation in der Euro-Zone steigt in Rekordtempo

Selenskyj spricht von Verbrechen gegen die ukrainische Souveränität

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyi hat die russische Anerkennung der beiden selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten als Aggression und Verbrechen gegen die ukrainische Souveräniät bezeichnet. Nach einem Treffen mit dem polnischen Staatspräsidenten Duda und dem litauischen Präsidenten Nauseda sagte Selenskyj, in dieser Einschätzung seien sich die drei Staaten einig. Der ukrainische Präsident bedankte sich bei seinen Amtskollegen zudem dafür, dass sie dafür plädieren, der Ukraine den Status als EU-Beitrittskandidat zu geben. - Außenministerin Baerbock machte angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine die Entschlossenheit der Bundesregierung zu weiteren Sanktionen deutlich. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem französischen Kollegen Le Drian in Berlin sagte sie wörtlich: "Frieden und Freiheit in Europa haben kein Preisschild." Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen am Nachmittag in Kraft treten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 15:00 Uhr