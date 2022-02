Inflation in der Euro-Zone steigt in Rekordtempo

OSZE berichtet von mehr als 1.000 Explosionen in der Ost-Ukraine

Kiew: Im Konfliktgebiet in der Ostukraine haben internationale Beobachter erneut mehr als 1.000 Explosionen registriert. Besonders betroffen war nach einem Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa die Region Luhansk. Aber auch in der Region Donezk gab es demnach zahlreiche militärische Vorfälle. Ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten berichten von mehrere Toten und Verletzten. Überprüfen lassen sich die Zahlen beider Seiten nicht. Angesichts der Eskalation im Osten des Landes ordnete die Ukraine eine Teilmobilmachung an. Seit dem Morgen werden Reservisten zu den Waffen gerufen. Der nationale Sicherheitsrat kündigte an, über das ganze Land den Aunahmezustand zu verhängen. Er soll für 30 Tage gelten und sieht unter anderem Ausgangssperren vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2022 12:00 Uhr