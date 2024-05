Inflation in Bayern zieht an

Fürth: Die Inflation in Bayern zieht leicht an. Das Landesamt für Statistik erwartet im Mai einen Anstieg der Verbraucherpreise um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die vorläufige Zahl liegt um 0,2 Prozentpunkte über der Inflationsrate in April. Damit deutet sich der zweite Anstieg in Folge an. Allerdings bleibt die Teuerungsrate damit weit unter den in den vergangenen beiden Jahren erreichten Werten, die teilweise mehr als neun Prozent betragen hatten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 12:00 Uhr