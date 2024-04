Inflation in Bayern ist leicht gestiegen

Fürth: Die Inflation in Bayern ist im April zum ersten Mal in diesem Jahr gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik beträgt sie 2,5 Prozent. Im März waren es 2,3 Prozent. Trotz des leichten Anstiegs ist die Teuerungsrate aber eine der niedrigsten der vergangenen Jahre. Besonders stark zogen die Preise im Jahresvergleich im Bereich Bildung an, gefolgt von Gaststätten und Beherbungsdienstleistungen. Teurer wurden auch alkoholische Getränke und Tabakwaren. Günstiger ist dagegen Haushaltsenergie. Nach einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts erwarten die Unternehmen auch weiter leicht steigende Preise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 12:00 Uhr