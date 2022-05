Inflation größte Sorge der Deutschen

Nachrichtenarchiv - 16.05.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die stark steigenden Preise bereiten den Deutschen einer Umfrage zufolge mehr Kopfzerbrechen als alle anderen in der Öffentlichkeit diskutierten Themen. Laut der repräsentativen Erhebung im Auftrag der Unternehmensberatung McKinsey nannten 40 Prozent der Befragten die Inflation ihre größte Sorge. Fast zwei Drittel der 1.000 Befragten gaben an, deswegen bereits ihr Einkaufverhalten geändert zu haben. Der Krieg in der Ukraine ist für 34 Prozent die größte Sorge. Die Pandemie nur noch für 8 Prozent.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2022 11:00 Uhr