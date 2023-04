Inflation beträgt im April 7,2 Prozent

Kurzmeldung ein/ausklappen Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen im Fall Wunsiedel fest

Bayreuth: Im Fall des in einem Kinderheim in Wunsiedel getöteten Mädchens gibt es einen weiteren Tatverdächtigen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde ein 25-jähriger Mann festgenommen, er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Dieser sei kein Mitarbeiter der Kinderhilfe-Einrichtung und habe die Tat bislang nicht eingeräumt. Nach Angaben der Ermittler haben Spuren am Tatort zu dem Mann geführt. Gutachter gehen inzwischen davon aus, dass das Mädchen doch Opfer eines Sexualdelikts geworden ist. Innenminister Herrmann sprach von "schrecklichen Ermittlungsergebnissen" und lobte die Arbeit der Polizei. Das 10-jährige Mädchen war Anfang April tot in seinem Zimmer gefunden worden. Es besteht bereits seit längerem Tatverdacht gegen einen elf Jahre alten Jungen, der in der Einrichtung gelebt hat.

