Inflation 2023 auf zweithöchstem Stand seit der Wiedervereinigung

Wiesbaden: Die Inflationsrate in Deutschland bleibt weiterhin hoch. Wie das Statistische Bundesamt meldete, stiegen die Verbraucherpreise im Verleich zum Vorjahresmonat um 3,7 Prozent. Über das Jahr gerechnet lag die Inflationsrate 2023 bei 5,9 Prozent - das ist der zweithöchste Wert in einem Jahresschnitt seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zu 2022 fiel die Teuerungsrate allerdings etwas niedriger aus. Dass die Inflation nach fünf Monaten mit rückläufigen Werten im Dezember wieder gestiegen ist, liegt den Statistikern zufolge vor allem an der Abschaffung der Energiepreisbremse. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen: Sie können sich dann für einen Euro weniger leisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 11:00 Uhr