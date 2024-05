Infineon streicht in Regensburg hunderte Stellen

Regensburg: Der Chiphersteller Infineon hat bestätigt, dass im Rahmen des angekündigten Sparprogramms Stellen gestrichen werden. In Regensburg sollen hunderte Jobs wegfallen. Ein Infineon-Sprecher erklärte, die Belegschaft sei darüber informiert worden, dass die Veränderungen eine mittlere dreistellige Zahl von Arbeitsplätzen in Regensburg betreffen werde. Der Umbau solle ohne betriebsbedingte Kündigungen ablaufen. Stattdessen setze man auf natürliche Fluktuation, Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge. Bisher hat Infineon in Regensburg etwa 3.100 Mitarbeiter. Gestern hatte das Unternehmen nach schwachen Zahlen seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt und ein Sparprogramm angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 11:00 Uhr