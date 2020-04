Infektionszahlen in Italien steigen wieder

Nachrichtenarchiv - 09.04.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Die Zahl der Corona-Toten in Italien ist nach dem sinkenden Trend der vergangenen Tage erneut angestiegen. Laut Zivilschutz erlagen innerhalb von 24 Stunden 610 Menschen der Lungenkrankheit, 70 mehr als am Tag zuvor. Unter den Todesopfern sind mehr als 100 Ärzte. Auch die Fallzahlen bei den Infizierten waren wieder höher als zuletzt. Politiker mahnten die Bevölkerung, auch über Ostern zuhause zu bleiben. Ministerpräsident Conte sagte, die Fabriken im Land könnten weiterhin nicht geöffnet werden. Die Maßnahmen sollen nun über den 13. April hinaus verlängert werden. Aus Gewerkschaftskreisen hieß es, die Regierung peile den 3. Mai als neues Datum für ein Ende der Ausgangsbeschränkungen an. Italien ist das Land mit den meisten Covid-19-Toten weltweit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2020 20:00 Uhr