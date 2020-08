Infektionszahlen in den USA gehen den zweiten Tag in Folge zurück

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA ist die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 den zweiten Tag in Folge rückläufig. Innerhalb von 24 Stunden sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität gut 46.000 neue Fälle registriert worden, etwas weniger als am Sonntag. Vergangene Woche lagen die Zahlen noch bei täglich mehr als 60.000. In Südamerika und der Karibik steigen die Zahlen dagegen weiter, inzwischen wurden fünf Millionen Infizierte gezählt. In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut heute früh 879 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2020 07:00 Uhr