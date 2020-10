Infektionszahlen drücken Stimmung in Unternehmen

Das Wetter: Trüb und regnerisch, 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag in den oberbayerischen Alpen und im höheren Bayerischen Wald freundliche Abschnitte, sonst trüb und von Westen her zunehmend regnerisch. Höchstwerte 8 bis 14 Grad. Kommende Nacht in Franken und Teilen der Oberpfalz zunehmend trocken, sonst weiterhin regnerisch. Tiefstwerte um 5 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Südosten anfangs noch Regen, sonst trocken und am Nachmittag sonnige Abschnitte. Am Mittwoch überwiegend bewölkt, am Donnerstag trüb und zeitweise Regen. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.10.2020 09:45 Uhr