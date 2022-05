Infektiologe zeigt sich angesichts sinkender Corona-Zahlen zuversichtlich

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der sinkenden Corona-Zahlen zeigt sich der Infektiologe Bernd Salzberger für die kommenden Wochen zuversichtlich. Dem BR hat Salzberger gesagt, auch auf den Intensivstationen seien inzwischen viel weniger Menschen mit Corona in Behandlung. Salzberger, der auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie ist, erklärte, was im Herbst kommt, müsse man sehen. Er hoffe, dass es dann auch wirklich angepasste Impfstoffe gibt. Möglicherweise könnten die aber dann auch schon überholt sein. Das Problem habe man bei der Grippe in ähnlicher Form, aber da klappe es ganz gut. ​Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist derweil wieder leicht gesunken - auf 507. Die Zahl der gemeldeten positiven Tests gibt das Robert Koch-Institut mit 97.000 an.

