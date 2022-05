Industrieproduktion durch Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie deutlich gesunken

Bratislava: Deutschland liefert schwere Waffen an die Ukraine. Wie Verteidigungsministerin Lambrecht bei einem Besuch in der Slowakei mitteilte, bekommt Kiew sieben Panzerhaubitzen vom Typ 2000. Laut Lambrecht kann das Training an den selbstfahrenden Geschützen kommende Woche in Deutschland beginnen. In der zerstörten Stadt Mariupol laufen nach ukrainischen Angaben weitere Bemühungen zur Evakuierung der Menschen aus dem Stahlwerk Asowstahl. Entsprechende Schritte würden derzeit umgesetzt, erklärte der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros. Informationen über das Ergebnis werde es später geben. In den Bunkern unter dem Werksgelände von Asowstahl halten sich noch zahlreiche Zivilisten und ukrainische Soldaten auf, darunter auch Verletzte.