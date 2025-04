Industriepräsident gegen Investitionsverzicht in den USA

Berlin: Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Leibinger, hält Investitionen in den USA trotz der Wirtschaftspolitik von Präsident Trump weiterhin für sinnvoll. "Für mich persönlich ist eine Investition in Amerika immer noch sicherer als in China, auch wegen der Rechtsstaatlichkeit", sagte Leibinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die USA seien und blieben ein hochattraktiver Markt. Dort jetzt nicht mehr zu investieren, wäre der falsche Schritt, so Leibinger.

