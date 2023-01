Industrie verliert Vertrauen in den STaat

Kurzmeldung ein/ausklappen Strack-Zimmermann drängt auf Entscheidung zu Kampfpanzern

Berlin: In der Debatte um Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, kritisiert, dass es immer noch keine Entscheidung gibt. Im ZDF sagte die FDP-Politikerin, zumindest ein Signal wäre richtig gewesen, den Partnern schon mal grünes Licht zu geben für Leopard-Lieferungen aus ihren Beständen. Dass selbst dies ausgeblieben sei, sei "nicht nur traurig". Wörtlich sagte Strack-Zimmermann: "Die Geschichte schaut auf uns, und Deutschland hat leider gerade versagt". Beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Stützpunkt Ramstein war gestern keine Entscheidung zur Lieferung deutscher Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine gefallen. Der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius ordnete jedoch eine Prüfung der Bestände für eine eventuelle Lieferung in die Ukraine an. Die Ukraine will Soldaten in Polen auf Leopard-2-Panzern ausbilden. Das kündigte Verteidigungsminister Resnikow an. Man werde damit anfangen und dann weitermachen, zitiert ihn der ukrainischsprachigte US-Sender "Voice of Amerika". Resnikow hatte am Treffen in Ramstein teilgenommen. Er zeigte sich optimisch, dass Deutschland liefern wird. Man habe in Ramstein ein offenes Gespräch über Leopard 2 gehabt, Fortsetzung folge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 04:00 Uhr