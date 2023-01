Industrie verliert laut DIHK zunehmend Vertrauen in den Staat

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Industrie verliert offenbar zunehmend das Vertrauen in den Staat. In einem Thesenpapier der Deutschen Industrie- und Handelskammer heißt es, die klassischen Standortvorteile Deutschlands kämen immer mehr abhanden: nämlich verlässliche und transparente Behörden, sichere Energieversorgung, gute Bildung, ausreichend Fachkräfte sowie eine gute Verkehrsinfrastruktur. Der Branchenverband forderte die Regierungskoalition auf, schnell gegenzusteuern. Bürokratische Vorschriften und Auflagen müssten beherzt gestrichen werden. Das könne spürbare Entlastungen bringen und sei gratis zu haben. Verwaltungsverfahren sollten zudem mit verbindlichen Start- und Endterminen versehen werden. Was in dieser Zeit durch Versäumnisse der Behörden nicht entschieden werde, sollte automatisch als genehmigt gelten, so die DIHK.

