Industrie und Mittelstand fordern rasche Exitstrategie

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Industrie und der Mittelstand fordern von der Politik eine rasche Exit-Strategie. Der Industrie- und Handelskammertag, DIHK, schlägt einen gemeinsamen Fahrplan von Politik und Wirtschaft vor. Für die Existenz und Planung der Unternehmen sei ein Signal wichtig, wie der Einstieg in eine schrittweise Normalisierung ausfallen könnte, sagte DIHK-Chef Schweitzer. Die Zahl der betroffenen Unternehmen werde von Tag zu Tag zu größer. Auch der Mittelstand warnt vor dramatischen Schäden, falls die Einschränkungen noch lange andauern. In einem Schreiben an Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz befürchtet der Branchenverband einen Kahlschlag bei Firmen. Bund und Länder wollen in der kommenden Woche beraten, wie es mit den Kontaktsperren und anderen Beschränkungen nach dem 19. April weitergehen soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 15:15 Uhr