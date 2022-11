Industrie und Handwerk begrüßen Zuwanderungspläne

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Nachts etwas Regen oder Schneeregen, später Nebel

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht etwas Regen, in höheren Lagen Schneeregen. Später örtlich Nebel. Die Temperaturen sinken auf +5 bis -2 Grad. In den nächsten Tagen trüb, die Sonne zeigt sich am ehesten in den Hochlagen des BayerischenWaldes und der Alpen. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 und +8 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2022 01:00 Uhr